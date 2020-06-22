Київ готовий виділити 30 млн гривень допомоги постраждалим унаслідок вибуху на Позняках

Київ готовий виділити 30 млн гривень допомоги постраждалим внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Я сьогодні вранці був на нараді у прем'єр-міністра і запропонував варіант, як ми можемо допомогти постраждалим жителям. Половину коштів на житло для них може надати місто. А половину - виділити уряд. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух. Прем'єр пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави", — сказав Кличко.

Він зазначив, що рятувальники вже добу працюють на місці трагедії.

Вони розбирають завали, шукають людей, які могли там залишитися.

На всіх поверхах будівлі встановили укріплюючі балки, щоб будинок не завалився.

Також фахівці обстежують сусідні будинки, щоб визначити, в якому вони стані і безпечні для проживання.

"Я був на місці події і вдень, і вчора ввечері. Хочу зазначити, що місто надає необхідну допомогу всім постраждалим мешканцям. В інтернат на Харківському шосе вже переселили 56 мешканців будинку, де стався вибух. Їх забезпечили харчуванням, медикаментами і всім необхідним", — зазначив мер.

Також він підкреслив, що багато працівників публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" живуть в цьому будинку, і компанія надала їм номери в готелях.

Частина людей вирішила пожити у родичів або знайомих.

"Також повідомлю, що місто найближчим часом надасть матеріальну допомогу постраждалим жителям і допомогу сім'ям загиблих. Я вдячний киянам, які відгукнулися і прийшли на місце події з готовністю допомогти постраждалим", — додав Кличко.

Він повідомив, що в результаті вибуху в столичній багатоповерхівці 3 людини загинули, доля ще 2 киян залишається невідомою.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квартир зруйновано і 40 пошкоджені в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.