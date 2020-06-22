Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль"

22 червня з України доступні 21 авіарейс в 13 країн

22 червня з України доступні 21 авіарейс в 13 країн

Тоді як з 22 червня Україна відновила регулярні міжнародні авіаперевезення, сьогодні доступні 21 авіарейси в 13 країн, а також 4 авіарейси внутрішнього сполучення з двох аеропортів "Київ" та " Бориспіль ". Про це свідчить табло доступних авіарейсів на сайті аеропортів, передають Українські Новини.

Доступні авіарейси в аеропорту "Київ" на 22 червня

З аеропорту "Київ" відправитися 9 авіарейсів міжнародного сполучення, та один внутрішній.

Київ-Гамбург (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Лутон (Велика Британія) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Меммінген (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Таллінн (Естонія) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Belavia"

Київ-Будапешт (Угорщина) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Лейпциг (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Кельн (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir"

Київ-Копенгаген (Данія) – авіакомпанія " WizzAir "

Київ-Запоріжжя – авіакомпанія "Мотор Січ"

Доступні авіарейси в аеропорту "Бориспіль" на 22 червня

З аеропорту "Бориспіль" відправитися 12 авіарейсів міжнародного сполучення, та три внутрішнього.

Київ-Гамбург (Німеччина) – авіакомпанія "МАУ"

Київ-Нью-Йорк (США) – авіакомпанія "МАУ"

Київ-Делі (Індія) – авіакомпанія "Air India"

Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "Delta Air Lines"

Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "МАУ"

Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "Air France"

Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "KLM"

Київ-Хельсінкі (Фінляндія) – авіакомпанія "МАУ"

Київ-Прага (Чехія) – авіакомпанія "CSA Czech Airlines"

Київ-Тель-Авів (Ізраїль) – авіакомпанія "Israir"

Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Belavia"

Київ-Берлін (Німеччина) – авіакомпанія "Ryanair"

Київ-Одеса – авіакомпанія "Wind Rose"

Київ-Дніпро – авіакомпанія "Wind Rose"

Київ-Харків – авіакомпанія "Wind Rose"

Раніше Українські Новини повідомляли, авіакомпанія "Turkish Airlines" має намір взяти українських туристів з 1 липня і відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси.

Ірландська авіакомпанія "Ryanair" відновила авіасполучення з Україною. 21 червня в аеропорт "Бориспіль" прибув перший рейс з Мадрида.