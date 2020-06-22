Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль"

Тоді як з 22 червня Україна відновила регулярні міжнародні авіаперевезення, сьогодні доступні 21 авіарейси в 13 країн, а також 4 авіарейси внутрішнього сполучення з двох аеропортів "Київ" та " Бориспіль ". Про це свідчить табло доступних авіарейсів на сайті аеропортів, передають Українські Новини. Доступні авіарейси в аеропорту "Київ" на 22 червня З аеропорту "Київ" відправитися 9 авіарейсів міжнародного сполучення, та один внутрішній. Київ-Гамбург (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Лутон (Велика Британія) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Меммінген (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Таллінн (Естонія) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Belavia" Київ-Будапешт (Угорщина) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Лейпциг (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Кельн (Німеччина) – авіакомпанія "WizzAir" Київ-Копенгаген (Данія) – авіакомпанія " WizzAir " Київ-Запоріжжя – авіакомпанія "Мотор Січ" Доступні авіарейси в аеропорту "Бориспіль" на 22 червня З аеропорту "Бориспіль" відправитися 12 авіарейсів міжнародного сполучення, та три внутрішнього. Київ-Гамбург (Німеччина) – авіакомпанія "МАУ" Київ-Нью-Йорк (США) – авіакомпанія "МАУ" Київ-Делі (Індія) – авіакомпанія "Air India" Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "Delta Air Lines" Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "МАУ" Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "Air France" Київ-Амстердам (Нідерланди) – авіакомпанія "KLM" Київ-Хельсінкі (Фінляндія) – авіакомпанія "МАУ" Київ-Прага (Чехія) – авіакомпанія "CSA Czech Airlines" Київ-Тель-Авів (Ізраїль) – авіакомпанія "Israir" Київ-Мінськ (Білорусь) – авіакомпанія "Belavia" Київ-Берлін (Німеччина) – авіакомпанія "Ryanair" Київ-Одеса – авіакомпанія "Wind Rose" Київ-Дніпро – авіакомпанія "Wind Rose" Київ-Харків – авіакомпанія "Wind Rose" Раніше Українські Новини повідомляли, авіакомпанія "Turkish Airlines" має намір взяти українських туристів з 1 липня і відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси. Ірландська авіакомпанія "Ryanair" відновила авіасполучення з Україною. 21 червня в аеропорт "Бориспіль" прибув перший рейс з Мадрида.