Америка має намір заборонити літакам китайських авіакомпаній літати в США

В адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який зі своєю сім'єю ховався у бункері під час страйків біля Білого Дому, заявили про наміри заборонити літакам китайських авіакомпаній здійснювати рейси в США. Про це повідомляє Reuters.

У відомстві припускають, що подібне рішення пов'язане з відмовою Китаю дозволити відновлення польотів американських авіакомпаній. У Вашингтоні стверджують, що Пекін порушив домовленість про рейси між країнами. Очікується, що обмеження набудуть чинності 16 червня, але дату можуть перенести.

В Білому домі та Департаменті транспорту відмовляються коментувати цю інформацію.

Повідомляється, що в кінці травня адміністрація Дональда Трампа звинуватила уряд Китаю в тому, що він не дозволяє американським авіакомпаніям відновити польоти в Китай.

Авіакомпанії Delta Air Lines і United Airlines попросили відновити польоти в Китай вже в червні, в той час як китайські перевізники продовжують здійснювати рейси в США під час пандемії.

Як повідомляли Українські Новини, Влада Китаю прийняла скандальний закон про нацбезпеку Гонконгу, обмеживши його автономію.

Крім того, Китай передав Україні чергову партію медичних засобів.