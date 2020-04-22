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22 квітня 2020, середа, 10:00 14
Політика світу 2020-04-22T10:45:01+03:00
Українські Новини
США подали в суд на Китай за нанесення збитку від коронавірусу

США подали в суд на Китай за нанесення збитку від коронавірусу

Елизавета Кесельман
США, Китай, Суд, збитки, Позов, Коронавірус
Китай. США. Фото: pixabay
Китай. США. Фото: pixabay

Сполучені штати є одними з епіцентрів пандемії коронавірусу. Через розповсюдження епідемії, влада змушена призупинити видачу грін-карт, а також імміграційних віз. Крім цього, днями США подали позов проти Китаю за нанесення збитку від коронавірусу. Про це передає The Hill.

Зокрема, позов подав штат Міссурі з вимогою відшкодувати збитки.

Як повідомляє відомство, в позові генерального прокурора штату Міссурі Еріка Шмітта говориться, що тисячі людей були заражені в регіоні, багато померло, а підприємства малого бізнесу закриваються через пандемії коронавірусу.

"Китайський уряд збрехало всьому світу про небезпеку і заразною природі COVID-19, змусило замовкнути інформаторів і мало що зробила для того, щоб зупинити поширення хвороби. Вони повинні нести відповідальність за свої дії", - зазначив він.

Крім того, Міссурі вимагає офіційно залучити Пекін до відповідальності за можливу приховування серйозності пандемії коронавірусу і подальше звернення зі спалахом хвороби в межах кордонів Китаю.

Як повідомляли Українські Новини, раніше троє жителів штату Нью-Йорк подала позов на Всесвітню організацію охорони здоров'я за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.

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