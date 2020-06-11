підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
11.06.20 11:00 Пресс-конференция нового председателя Госэкоинспекции Андрея Малеваного

11 червня 2020, четвер, 09:35 6
Америка 2020-06-11T11:00:03+03:00
Українські Новини
Підозрюваний у вбивстві Флойда поліцейський вийшов на свободу

Підозрюваний у вбивстві Флойда поліцейський вийшов на свободу

Елизавета Кесельман
США, вбивство Флойда
Вбивство Джорджа Флойда. Скріншот: youtube
Вбивство Джорджа Флойда. Скріншот: youtube

Ще один з підозрюваних у вбивстві у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, колишній поліцейський Томас Лейн вийшов на свободу в той час, як головний обвинувачений Дерек Шовин заарештований.

За нього внесли заставу майже мільйон доларів, який раніше був оголошений судом. У справі правоохоронець проходить як підбурювачі та пособник у вбивстві. Про це повідомляє The New York Post.

Зазначається, що 37-річний Томас Лейн був випущений з в'язниці округу Хеннепін близько 16:08 у середу. Його наступна поява в суді запланована на 29 червня.

Томас Лейн, То Тао і Дж Олександр Куенг, були заарештовані і звинувачуються як співучасники у вбивстві Джорджа Флойда, який помер під час арешту 25 травня.

Автомобіль Флойда намагалися затримати за підозрою у використанні фальшивої купюри в продуктовому магазині 25 травня. Флойду наказали відійти від машини. Зі слів поліцейських, він чинив опір арешту. У офіцерів працювали нагрудні камери, однак їх записи вилучили для розслідування.

Дерек Шовин, колишній поліцейський, який під час арешту коліном давив на шию Флойда майже дев'ять хвилин, звинувачується у вбивстві другого ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня.

Як повідомляли Українські Новини, днями стало відомо, що вбитий Джордж Флойд і обвинувачений поліцейський працювали в одному нічному клубі і ворогували.

Убивство афроамериканця Джорджа Флойда облетіло весь світ і змусило вийти на мітинги не тільки США, але і деякі країни Європи.

Більше новин про: США вбивство Флойда

В Україні новий рекорд захворюваності на коронавірус за добу
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус
Новини
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
Ініціативи українських НПЗ обійдуться споживачам в 11 млрд грн і викликають дестабілізацію поставок 11:15
Зеленський вважає аферистом Лероса і не вірить, що брат Єрмака "торгував" посадами 11:10
Кабмін домовився з інвесторами в "зелену" енергетику про зниження тарифу 10:52
Фахівці не рекомендують купатися на одеських пляжах 10:51
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
більше новин
За добу у світі коронавірусом заразилися більше людей, ніж одужали. Дані 11 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok