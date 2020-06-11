Підозрюваний у вбивстві Флойда поліцейський вийшов на свободу

Ще один з підозрюваних у вбивстві у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, колишній поліцейський Томас Лейн вийшов на свободу в той час, як головний обвинувачений Дерек Шовин заарештований.

За нього внесли заставу майже мільйон доларів, який раніше був оголошений судом. У справі правоохоронець проходить як підбурювачі та пособник у вбивстві. Про це повідомляє The New York Post.

Зазначається, що 37-річний Томас Лейн був випущений з в'язниці округу Хеннепін близько 16:08 у середу. Його наступна поява в суді запланована на 29 червня.

Томас Лейн, То Тао і Дж Олександр Куенг, були заарештовані і звинувачуються як співучасники у вбивстві Джорджа Флойда, який помер під час арешту 25 травня.

Автомобіль Флойда намагалися затримати за підозрою у використанні фальшивої купюри в продуктовому магазині 25 травня. Флойду наказали відійти від машини. Зі слів поліцейських, він чинив опір арешту. У офіцерів працювали нагрудні камери, однак їх записи вилучили для розслідування.

Дерек Шовин, колишній поліцейський, який під час арешту коліном давив на шию Флойда майже дев'ять хвилин, звинувачується у вбивстві другого ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня.

Як повідомляли Українські Новини, днями стало відомо, що вбитий Джордж Флойд і обвинувачений поліцейський працювали в одному нічному клубі і ворогували.

Убивство афроамериканця Джорджа Флойда облетіло весь світ і змусило вийти на мітинги не тільки США, але і деякі країни Європи.