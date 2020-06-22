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22 червня 2020, понеділок, 09:31 30
Суспільство 2020-06-22T12:15:03+03:00
Українські Новини
До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні

До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, пом'якшення карантину
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Сьогодні розпочався 103-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

До цієї дати залишилося 40 днів.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим і м.Севастополь.

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

А з 5 червня кафе і ресторани можуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старші 60 років не  зобов'язані дотримуватися самоізоляції; відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти осіб, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Відновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка в Одесі посилюють карантин.

Також у Офісі Президента не виключають посилення карантину.

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