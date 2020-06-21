Вибух газу в багатоповерхівці Києва. Рятувальники знайшли загиблого

Під завалами будинку в Києві, де вранці стався вибух газу, знайдений один загиблий. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 11:00 знайдено 1 загиблу особу. Евакуйовано 21 особу. Деблоковано 3 особи. Проводяться роботи подальшої евакуації мешканців будинку", - йдеться в повідомленні.



На місці працюють співробітники ДСНС (75 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки) і Нацполіціїї.

Як повідомили Українській правді в ДСНС, за попередньою інформацією, під завалами є люди. Причини вибуху поки невідомі.

Вибухом зачепило поверхи з четвертого по восьмий. Руйнування - з обох сторін багатоповерхівки. Фасадна стіна будинку опинилася під загрозою обвалу.

Вибух газу в багатоповерхівці. Фото: ДСНС

Рятувальники і швидка на місці події. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, вибух попередньо газоповітряної суміші стався з подальшим руйнуванням 4,5,6,7 поверхів.



Раніше у центрі Києва горіла будівля "Київпроекту". Вогонь охопив три поверхи — з 9 по 11-й. Площа пожежі — 150 квадратів.