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21 червня 2020, неділя, 12:00 44
Силові структури 2020-06-21T14:15:01+03:00
Українські Новини
Вибух газу в багатоповерхівці Києва. Рятувальники знайшли загиблого

Вибух газу в багатоповерхівці Києва. Рятувальники знайшли загиблого

Валерия Драгомирова
дснс, Київ, вибух газу в багатоповерхівці
Вибух газу в багатоповерхівці. Фото: ДСНС
Вибух газу в багатоповерхівці. Фото: ДСНС

Під завалами будинку в Києві, де вранці стався вибух газу, знайдений один загиблий. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 11:00 знайдено 1 загиблу особу. Евакуйовано 21 особу. Деблоковано 3 особи. Проводяться роботи подальшої евакуації мешканців будинку", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють співробітники ДСНС (75 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки) і Нацполіціїї.

Як повідомили Українській правді в ДСНС, за попередньою інформацією, під завалами є люди. Причини вибуху поки невідомі.

Вибухом зачепило поверхи з четвертого по восьмий. Руйнування - з обох сторін багатоповерхівки. Фасадна стіна будинку опинилася під загрозою обвалу.

Вибух газу в багатоповерхівці. Фото: ДержнсВибух газу в багатоповерхівці. Фото: ДСНС

Рятувальники і швидка на місці події. Фото: ДержнсРятувальники і швидка на місці події. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, вибух попередньо газоповітряної суміші стався з подальшим руйнуванням 4,5,6,7 поверхів.

Раніше у центрі Києва горіла будівля "Київпроекту". Вогонь охопив три поверхи — з 9 по 11-й. Площа пожежі — 150 квадратів.

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Вибух газу в багатоповерхівці Києва. Рятувальники знайшли загиблого
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