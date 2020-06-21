В Киеве второй день подряд уменьшается количество заболевших коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 20 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 73 человека до 4 325, умерших - на 1 человека до 98.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 73 человека", - написал он.

Среди заболевших: 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет. И три девочки, которым 1, 4 и 11 лет. 28 мужчин от 22 до 83 лет. И девятилетний мальчик.

Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 15, Святошинском и Днепровском - 12, в Печерском - 10 случаев.



Как сообщали Українські Новини, Кличко допустил, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям.



Тем временем Минздрав хочет ужесточить контроль за соблюдением карантина.