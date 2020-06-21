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21 июня 2020, воскресенье, 10:33 256
Общество 2020-06-21T10:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве второй день подряд уменьшается количество заболевших коронавирусом

В Киеве второй день подряд уменьшается количество заболевших коронавирусом

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 20 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 73 человека до 4 325, умерших - на 1 человека до 98.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 73 человека", - написал он. 

Среди заболевших: 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет. И три девочки, которым 1, 4 и 11 лет. 28 мужчин от 22 до 83 лет. И девятилетний мальчик.

Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 15, Святошинском и Днепровском - 12, в Печерском - 10 случаев.

Как сообщали Українські Новини, Кличко допустил, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям

Тем временем Минздрав хочет ужесточить контроль за соблюдением карантина

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