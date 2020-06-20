После пятидневного роста количество новых случаев коронавируса начало падать

19 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 841 до 35 825, количество умерших от заболевания - на 9 человек до 994 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев уменьшилось на 8,7%, количество новых летальных случаев снизилось на 52,6%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 20 июня в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 994 летальных, 16 406 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксирован 841 новый случай, выздоровели 373 человека, умерли 9 человек.

Таким образом, 19 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 841 против 373.

Количество новых случаев заболевания 19 июня составило 2,4% от общего количества заболевших на 18 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (4 268), в Киеве (4 252) и Львовской области (3 679).

В Ривненской области зафиксированы 2 776 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 2 174 случая, в Закарпатской - 2 069, в Ивано-Франковской области - 1 981, в Харьковской - 1 779, в Волынской - 1 743, в Тернопольской - 1 643, в Винницкой - 1 627, в Житомирской - 1 229, в Одесской - 1 232, в Днепропетровской - 1 036.

612 случаев выявлены в Хмельницкой области, 612 случаев - в Кировоградской области, 592 случая - в Черкасской области, 551 случай - в Запорожской, 467 случаев - в Черниговской, 355 случаев - в Донецкой, 349 случаев - в Николаевской, 290 случаев - в Полтавской области, 252 случая - в Сумской, 185 случаев - в Херсонской и 72 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса.

Тем временем в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.