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20 июня 2020, суббота, 17:35 90
Президент 2020-06-20T18:15:01+03:00
Українські Новини
На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общепита и транспорта

На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общепита и транспорта

Елена Новикова
Транспорт, Карантин, Проверка, Общепит, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Офис Президента Украины, карантин в Украине, Соблюдение карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В то время, как в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина, на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - подчеркнул Президент.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что совершено более 2,5 тысяч проверок общественного транспорта и выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.

Как сообщали Українські Новини, количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось.

Также после пятидневного роста количество новых случаев коронавируса начало падать.

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