На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общепита и транспорта

В то время, как в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина, на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - подчеркнул Президент.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что совершено более 2,5 тысяч проверок общественного транспорта и выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.

Как сообщали Українські Новини, количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось.

Также после пятидневного роста количество новых случаев коронавируса начало падать.