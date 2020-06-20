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20 червня 2020, субота, 15:01 11
Суспільство 2020-06-20T15:30:01+03:00
Українські Новини
У Київській області збільшилася кількість нових випадків зараження коронавірусом. Дані по районах

У Київській області збільшилася кількість нових випадків зараження коронавірусом. Дані по районах

Елена Новикова
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Зараження коронавірусом, Одужання від коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Порівняно з попередньою добою кількість хворих коронавірусною інфекцією у Київській області збільшилася на 32 людини до 2 174, померлих - на 2 до 46.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 20 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2 174 випадки захворювання коронавірусом (у т. ч. 173 дитини і 434 медпрацівника (за весь період). Нових випадків за останню добу - 32... За час пандемії померли 46 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 512 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 194, у Софіївській Борщагівці - 62 і в Петропавлівській Борщагівці - 47), в Обухівському районі - 262 випадку (найбільша кількість в Обухові - 132 і Українці - 40).

Також 93 випадки захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 86 - у Броварському районі, 58 - в Баришівському, 57 - у Васильківському, 40 - у Вишгородському, 38 - у Кагарлицькому, 34 - в Миронівському, 29 - в Бородянському, 20 - в Макарівському.

При цьому 116 випадків підтверджені в Ірпені, 101 - в Білій Церкві, 75 - у Броварах, 72 - в Борисполі, 54 - в Бучі, 50 - в Коцюбинському, 38 - в Кагарлику, 40 - у Фастові, 35 - у Вишгороді, 34 - у Василькові, 67 - в Яготині.

На стаціонарному лікуванні перебувають 258 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 916 осіб.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 523 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 39 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні після п'ятиденного зростання кількість нових випадків коронавірусу почала падати.

Також у Зеленскього не виключають посилення карантину.

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