У Київській області майже вдвічі зменшилася кількість нових випадків коронавірусу. Дані за районами

За минулу добу, 18 червня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області збільшилася на 24 людини до 2 142, померлих - на 1 до 44 порівняно з попередньою добою, 17 червня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 19 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2 142 випадки захворювання на коронавірус (у т. ч. 173 дітей і 427 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 24... За час пандемії померло 44 особи", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 503 випадки захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 192, в Софіївській Борщагівці - 60 і в Петропавлівській Борщагівці - 47), в Обухівському районі - 261 випадок (найбільша кількість в Обухові - 132 і Українці - 40).

Також 93 випадки захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 86 - у Броварському районі, 57 - у Васильківському, 57 - у Баришівському, 40 - у Вишгородському, 38 - у Кагарлицькому, 34 - в Миронівському, 27 - в Бородянському, 20 - в Макарівському.

При цьому 111 випадків підтверджені в Ірпені, 99 - у Білій Церкві, 74 - у Броварах, 70 - у Борисполі, 54 - в Бучі, 50 - в Коцюбинському, 38 - в Кагарлику, 39 - у Фастові, 35 - у Вишгороді, 34 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 254 людини, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 888 людей.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 484 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 37 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 921 до 34 984.

Тільки у Києві за останню добу виявили 92 випадки зараження COVID-19.