Кількість нових інфікованих коронавірусом знизилася після стрімкого п'ятиденного зростання

Вчора, 19 червня, кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася на 841 до 35 825, кількість померлих від захворювання - на 9 осіб до 994 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зменшилася на 8,7%, кількість нових летальних випадків знизилася на 52,6%.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно йому, станом на ранок 20 червня в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 994 летальних, 16 406 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 841 новий випадок, одужали 373 людини, померли 9 людей.

Таким чином, 19 червня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 841 проти 373.

Кількість нових випадків захворювання 19 червня склало 2,4% від загальної кількості хворих на 18 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (4 268), в Києві (4 252) та Львівській області (3 679).

У Рівненській області зафіксовано 2 776 випадків коронавирусной інфекції, у Київській - 2 174 випадки, в Закарпатській - 2 069, в Івано-Франківській області - 1 981, в Харківській - 1 779, у Волинській - 1 743, в Тернопільській - 1 643, у Вінницькій - 1 627, у Житомирській - 1 229, в Одеській - 1 232, у Дніпропетровській - 1 036.

612 випадків виявлені в Хмельницькій області, 612 випадків - у Кіровоградській області, 592 випадку - в Черкаській області, 551 випадок - у Запорізькій, 467 випадків - у Чернігівській, 355 випадків - у Донецькій, 349 випадків - у Миколаївській, 290 випадків - у Полтавській області, 252 випадку - в Сумській, 185 випадків - у Херсонській і 72 випадки - у Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ розповіли, хто першим отримає вакцину від коронавірусу.

Тим часом в Офісі Президента не виключають повторне посилення карантину.