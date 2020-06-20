підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 червня 2020, субота, 12:26 11
Суспільство 2020-06-20T13:45:02+03:00
Українські Новини
До пом'якшення карантину не готовий Київ та ще дев'ять областей. Список

До пом'якшення карантину не готовий Київ та ще дев'ять областей. Список

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Станом на ранок 20 червня кількість областей, що не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, зменшилася, вони можуть перейти на наступний етап зняття обмежень. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Київ (13,95 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (16,71), Волинська (37,72), Житомирська (16,32), Закарпатська (38,77), Івано-Франківська (20,91), Львівська (40,66), Рівненська (41,55), Тернопільська (23,12), Чернівецька (44,27) області.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12).

Показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом, (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область, де цей показник склав 56,93%.

Також найбільший показник заповнювання ліжок у лікарнях у Чернівецькій (51,18%) та Вінницькій (41,73%) областях.

При цьому Чернівецька область не виділена як не відповідна показником заповнювання ліжок.

У Києві заповненість складає 39,18%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 95,89.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Тим часом Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливо при стрімкому зростанні захворюваності на коронавірус в 10 областях.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Карантин в Україні Захворюваність на коронавірус

Кількість нових інфікованих коронавірусом знизилас...
Коронавірус б'є антирекорди через нехтування маска...
Погіршення епідситуації в Україні: у Зеленскього н...
Карантин в Україні знову продовжили. Скільки залиш...
До пом'якшення карантину не готовий Київ та ще дев'ять областей. Список
Кількість нових інфікованих коронавірусом знизилася після стрімкого п'ятиденного зростання
Новини
До пом'якшення карантину не готовий Київ та ще дев'ять областей. Список 12:26
Кількість нових інфікованих коронавірусом знизилася після стрімкого п'ятиденного зростання 10:57
Погіршення епідситуації в Україні: у Зеленскього не виключають посилення карантину 10:00
Карантин в Україні знову продовжили. Скільки залишилося до його закінчення 09:00
Імунолог розвіяв міф про коронавірус і комарів 08:00
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
Аграрна партія зможе очікувано перемогти в багатьох радах на місцевих виборах, - Черненко 09:01
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі 09:45 Інфографіка
ЗНО Фото: umannews.city
В мережі неофіційно опублікували відповіді на пробне ЗНО-2020 11:17 Інфографіка
Бюджет недоотримав 7 млрд гривень доходів через неякісний прогноз курсу обміну 14:18
Кабмін хоче підвищити тарифи на меддопомогу 09:35
більше новин
Погіршення епідситуації в Україні: у Зеленскього не виключають посилення карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok