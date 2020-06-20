До пом'якшення карантину не готовий Київ та ще дев'ять областей. Список

Станом на ранок 20 червня кількість областей, що не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, зменшилася, вони можуть перейти на наступний етап зняття обмежень. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Київ (13,95 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (16,71), Волинська (37,72), Житомирська (16,32), Закарпатська (38,77), Івано-Франківська (20,91), Львівська (40,66), Рівненська (41,55), Тернопільська (23,12), Чернівецька (44,27) області.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12).

Показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом, (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область, де цей показник склав 56,93%.

Також найбільший показник заповнювання ліжок у лікарнях у Чернівецькій (51,18%) та Вінницькій (41,73%) областях.

При цьому Чернівецька область не виділена як не відповідна показником заповнювання ліжок.

У Києві заповненість складає 39,18%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 95,89.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Тим часом Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливо при стрімкому зростанні захворюваності на коронавірус в 10 областях.