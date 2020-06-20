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20 червня 2020, субота, 05:30 3
Lifestyle 2020-06-20T05:30:01+03:00
Українські Новини
Трьох знаків зодіаку чекають труднощі сьогодні, — астролог

Трьох знаків зодіаку чекають труднощі сьогодні, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 20 червня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 20 червня 2020. Фото: pixabay

В суботу астролог прогнозує труднощі для Львів, Ваг і Стрільців, у той час, як у п'ятницю у Дів, Стрільців і Водоліїв почалася біла смуга у житті. Докладно про те про те, що зірки приготували для представників цих трьох знаків зодіаку на 20 червня, розкажуть Українські Новини.

Лев

У Львів буде важкий день, протягом якого належить докласти чимало зусиль, щоб не піти на дно, встояти перед труднощами і впоратися з усіма завданнями. У суботу зірки радять з усією відповідальністю підходити до справ, адже навіть найменші промахи буде не так просто виправити. Також в цей день відмовтеся від прийняття рішень, які стосуються фінансів та реалізації планів, в яких не впевнені.

Ваги

У Терезів буде складний день, протягом якого можна чекати чого завгодно. У суботу слід бути готовим до того, що доведеться багато працювати, щоб досягти прогресу в справах. Зірки запевняють, що в суботу можна покладатися на думку зі сторони, але слід довіряти тільки перевіреним людям. В цей день не звалюйте на свої плечі дуже багато, не перевантажуйте себе, це може призвести до нервового виснаження.

Стрілець

День у Стрільців буде неоднозначний, труднощів уникнути не вдасться. Варто налаштувати себе на бойовий лад з самого ранку і діяти активно та злагоджено. Зірки запевняють, що буде складно самостійно розібратися в спірних ситуаціях. У другій половині дня є ризик забути щось, випустити з уваги важливі деталі, що буде не на руку Стрільцям.

Як повідомляли Українські Новини, 21 червня українці зможуть побачити незвичайне сонячне затемнення "Вогняне кільце".

Раніше повідомлялося про те, коли буде літнє сонцестояння.

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