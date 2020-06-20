Трьох знаків зодіаку чекають труднощі сьогодні, — астролог

В суботу астролог прогнозує труднощі для Львів, Ваг і Стрільців, у той час, як у п'ятницю у Дів, Стрільців і Водоліїв почалася біла смуга у житті. Докладно про те про те, що зірки приготували для представників цих трьох знаків зодіаку на 20 червня, розкажуть Українські Новини.

Лев

У Львів буде важкий день, протягом якого належить докласти чимало зусиль, щоб не піти на дно, встояти перед труднощами і впоратися з усіма завданнями. У суботу зірки радять з усією відповідальністю підходити до справ, адже навіть найменші промахи буде не так просто виправити. Також в цей день відмовтеся від прийняття рішень, які стосуються фінансів та реалізації планів, в яких не впевнені.

Ваги

У Терезів буде складний день, протягом якого можна чекати чого завгодно. У суботу слід бути готовим до того, що доведеться багато працювати, щоб досягти прогресу в справах. Зірки запевняють, що в суботу можна покладатися на думку зі сторони, але слід довіряти тільки перевіреним людям. В цей день не звалюйте на свої плечі дуже багато, не перевантажуйте себе, це може призвести до нервового виснаження.

Стрілець

День у Стрільців буде неоднозначний, труднощів уникнути не вдасться. Варто налаштувати себе на бойовий лад з самого ранку і діяти активно та злагоджено. Зірки запевняють, що буде складно самостійно розібратися в спірних ситуаціях. У другій половині дня є ризик забути щось, випустити з уваги важливі деталі, що буде не на руку Стрільцям.

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