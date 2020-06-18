У неділю українці зможуть побачити незвичайне сонячне затемнення "Вогняне кільце"

21 червня, українці зможуть спостерігати одне з самих незвичайних астрономічних явищ, яке в народі отримало назву "Вогняне кільце". Сонячне затемнення побачать у ряді регіонів планети. Про це повідомляє Science Alert.

21 червня побачити "Вогняне кільце" повною мірою можна буде з Центральної Африки та Азії, починаючи з 3:45 UTC (6:45 за Києвом). В інтернеті будуть транслювати це явище, наприклад, на сайті "Час і дата" трансляція розпочнеться о 5:30 UTC (8:30 за Києвом).

"Вогняне кільце" - це сонячне затемнення, коли Місяць знаходиться далі від Землі, і супутник нашої планети не повністю затуляє Сонце, що призводить до утворення кільця вогню навколо Сонця.

Як повідомляє відомство, один з найбільш вражаючих прикладів такого затемнення в 2013 році зняли фотограф Колін Легг і студент-астроном Джефф Сімс в Західній Австралії.

В інших місцях — від південного сходу Європи (зокрема в Україні) до півночі Австралії — це явище можна буде побачити частково. Звичайно, побачити це затемнення можна буде в разі ясної погоди. На піку затемнення Місяць буде затуляти 99,4% площі нашої зірки.

Як повідомляли Українські Новини, на початку червня в Україні відбулося Місячне затемнення, яке співпало з напівтіньовим.

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