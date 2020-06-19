Астролог назвал три знака зодиака, у которых начнется белая полоса сегодня

В то время, как у Овнов, Раков и Рыб среда прошла успешно. В четверг звезды сулят начало белой полосы у Дев, Стрельцов и Водолеев. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 19 июня, расскажут Українські Новини.

Дева

Дев ждет многообещающий ден. С утра все вопросы будут решаться очень легко. В пятницу стоит показать себя с лучшей стороны. Не упустите в этот день свой шанс, ведь звезды предоставят новые возможности. Обратите внимание на карьеру и работу в новом направлении. Любые подвижки будут успешными. Вечером также порадуют новости, связанные с друзьями или близкими.

Стрелец

У Стрельцов будет перспективный. Можно строить планы с прицелом на будущее. Ничего не помешает представителям двигаться по выбранному пути и в итоге получить желаемое. Звезды советуют использовать это обстоятельство, чтобы повлиять на развитие ситуации в своих интересах. Однако в пятницу не следует проявлять легкомыслие, иначе это приведет к ошибкам.

Водолей

День у Водолеев будет складываться перспективно. Они будут двигаться в верном направлении. В пятнику лучше прислушиваться к собственным мыслям и интуиции, не отказываться от своих планов, какими бы они ни были противоречивыми в глазах других. Успехи на трудовом поприще будут скромными, но звезды уверят, что это только начало пути и в итоге Водолеи достигнут всего, чего желали.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует дождь, шквальный ветер и град в пятницу, 19 июня.

Кроме того, 21 июня украинцы смогут увидеть необычное солнечное затмение "Огненное кольцо".