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20 червня 2020, субота, 07:30 4
Суспільство 2020-06-20T07:45:01+03:00
Українські Новини
Новопризначений губернатор Борзов в травні отримав зарплату менше, ніж свій заступник

Новопризначений губернатор Борзов в травні отримав зарплату менше, ніж свій заступник

Кира Молчанова
Зарплата, зарплата чиновників, Вінницька область, Сергій Борзов
Сергій Борзов. Фото: Facebook/Сергій Борзов
Сергій Борзов. Фото: Facebook/Сергій Борзов

Заробітна плата за травень керівника Державного управління справами (ДУС) Сергія Борзова, якого Президент Володимир Зеленський призначив головою Вінницької обласної державної адміністрації (ОДА), склала 45,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді ДУС на запит Українських Новин.

"Посадовий оклад 32 185 гривень, надбавка за ранг 674 гривні, надбавка за вислугу років - 4 828 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 086, оплата за період тимчасової непрацездатності 5 694 гривні", - сказано в ньому.

Нарахована Борзову сума зменшилася в два рази в порівнянні з березнем, оскільки з квітня і до завершення карантину зарплати посадових осіб органів влади обмежені 47,2 тис. гривень.

Тим не менш, зарплата заступника Сергія Борзова Прилипко в травні склала більше 48,6 тис. гривень.

Це обумовлено виплатою йому 13,8 тис. гривень щорічної відпустки, на яку не поширюються зазначені обмеження по зарплаті.

У свою чергу заступник керівника ДУС Марія Грабовська заробила 47,2 тис. гривень в травні.

Після звільнення БорзоваЗеленский тимчасово поклав обов'язки керівника Держуправління справами Ігоря Лисого.

У травні на посаді заступника Борзова він також заробив 47,2 тис. гривень.

Держуправління справами підпорядковується Президентові і є спеціальним державним органом із забезпечення діяльності глави держави, уряду, парламенту та інших держорганів.

Як повідомляли Українські Новини, новопризначений голова Вінницької обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Борзов задекларував 0,8 млн гривень доходів за 2019 рік і наявність у власності квартири в Печерському районі Києва, отриманої від Державного управління справами (ДУС), яке він очолював.

Крім того, Борзов - зять керівника "Ліги сміху", а його дружина - депутат Верховної Ради від "Слуги народу".

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