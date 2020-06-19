Декларация нового главы Винницкой ОГА: квартира на Печерске от ДУСи Президента и "Вінницькі перці"

Новоназначенный председатель Винницкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Борзов задекларировал 0,8 млн гривен доходов за 2019 год и наличие в собственности квартиры в Печерском районе Киева, полученной от Государственного управления делами (ГУД), которое он возглавлял. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций, передают Українськi Новини. Весь доход Борзова составила его зарплата в ГУД – 808 тыс. гривен или 67,3 тыс. гривен ежемесячно. Его супруга задекларировала 1,5 млн гривен доходов за 2019, из которых 1,3 млн – доход от предпринимательской деятельности, а 162 тыс. гривен – зарплата в Верховной Раде, куда она прошла летом по округу в Винницкой области от "Слуги народа". Мать Борзова в 2019 заработала почти 1 млн гривен (21 тыс. гривен пенсии, остальное – от предпринимательской деятельности), а отец получил 80 тыс. гривен дохода от зарплаты и пенсии. Борзов с семьей владеет квартирой в Киеве площадью 188 кв. м. Она расположена в Печерском районе и была выдана ему в постоянное пользование Госуправлением делами в 2015 году, а в 2016 – приватизирована им. В его собственности также находится земельный участок площадью 1 тыс. кв. м и жилой дом на 91 кв. м в Винницкой области. В общей собственности с родителями у него также есть квартира на 64 кв. м в Виннице. Его мать владеет квартирой в Виннице площадью 105 кв. м, а отец имеет право пользования домом в Винницкой области площадью 37 кв. м. У супруги Борзова в общей собственности есть квартира в Виннице площадью 64 кв. м. Стоимость всего этого недвижимого имущества в декларации Борзова не указана. Кроме того, в собственности Борзова есть автомобиль Toyota RAV4 (2014 года выпуска за 440 тыс. гривен), Иж (1992 года выпуска), лодка "Крым" (1979 года выпуска) и прицеп TSV (1979 года выпуска). У его жены в собственности есть автомобиль BMW 520 (2016 года выпуска за 1 млн гривен), а у отца - Renault Duster (2018 года выпуска за 568 тыс. гривен). Из денежных активов в декларации указано только 80 тыс. долларов наличных средств у жены. Также Борзов задекларировал право на торговую марку "Вінницькі перці". Как сообщали Українські Новини, Борзов - зять руководителя "Лиги смеха", а его супруга - депутат Верховной Рады от "Слуги народа". От бизнеса Борзовой в Крыму "Слуга народа" открестилась. Зеленский временно возложил обязанности руководителя ДУС на Игоря Лысого - экс-гендиректора лагеря "Артек".