Головою Вінницької ОДА призначили Борзова: що про нього відомо

Кабінет міністрів на засіданні уряду в п'ятницю, 12 червня, схвалив призначення головою Вінницької обласної державної адміністрації керівника Державного управління справами (ДУС) Сергія Борзова замість Владислава Скальського. Українські Новини зібрали основні факти про те, хто такий Сергій Борзов.

Сергію Сергійовичу Борзову 40-років. Він народився 12 квітня 1980 року в місті Вінниця. До призначення з 1 серпня 2019 року він обіймав посаду керівника Державного управління справами.

Борзов закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. Коцюбинського М.

З 2006 по 2011 рік обіймав посаду директора команди Клубу веселих і кмітливих "Вінницькі перці".

З 2011 по 2012 рік — директор команди КВН "Збірна України".

Також працював в товаристві з обмеженою відповідальністю "Телевізійне творче об'єднання "Олександр Масляков і Компанія".

З червня 2014 року до серпня 2019 був заступником керівника ДУС.

З 28 серпня 2015 року по 23 липня 2016 року і з 11 червня по 1 серпня 2019 - тимчасово виконував обов'язки керівника ДУС.

У 2006 році — кандидат у депутати Вінницької міської ради 5-го від партії "Ліберальна Україна".

У 2010 році був кандидатом у депутати Вінницької обласної ради від партії "Фронт Змін".

Член Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2019 року Володимир Зеленський звільнив Валерія Коровія з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації і призначив на неї Владислава Скальського.