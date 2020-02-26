Через теплу зиму в Україну може прийти посуха, - Оржель

Через аномально теплу зиму і через нестачу води в річках в Україну може прийти посуха. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в ході презентації онлайн-платформи Eco Platform.

За його словами, такої теплої і безсніжної зими в Україні давно не було.

"З точки зору можливої засухи, ми проводили в рамках діяльності Водгентства нараду. Це серйозний виклик, якого в країні раніше не було. Така зима була колись у дев'яностих роках. Ми обговорюємо питання, як збільшувати меліорацію і збільшувати площі під зрошення", - заявив Оржель.

За його словами, міністерство намагається визначити, як боротися з потенційною проблемою.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві повідомили про початок метеорологічної весни: зима в столиці так і не настала, а осінь - не закінчилася.

У Києві метеорологічна зима ще не прийшла, а за рік зафіксовано 36 температурних рекордів.