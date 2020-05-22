В Україні готуються до водного дефіциту: влітку чекають маловоддя

В той час, як посуха в Україні може призвести до дефіциту води, в Держводагенство повідомили, що у зв'язку з маловоддям прийняли необхідні заходи для забезпечення населення і економіки водними ресурсами протягом літа. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

"Для уникнення дефіциту водних ресурсів встановлено оптимальні режими роботи водних об'єктів. Це ті узгоджені "правила гри" з водокористувачами для збалансованого водокористування в умовах маловоддя", - сказав заступник голови Держводагентства Михайло Хорев на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначено, що в цілому наповнення водосховищ дозволяє забезпечити повною мірою водні потреби українців. Це питні та побутові потреби населення, а також потреб зрошення.

Для наповнення водою водосховищ Відсічне і Денишовське, які є джерелами водопостачання міста Житомира, з вище розташованих штучних водних об'єктів, скидають воду, однак це не вирішило проблему в цілому.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як з-за заморозків Україна може втратити чверть врожаю, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює втрати посівних площ під озимими культурами від посухи в 2,6% від загальної площі, або 234 тис. га.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що через аномально теплої зими і з-за нестачі води в річках в Україну може прийти посуха.