Сильні дощі з градом та шквальний вітер. На вихідних Україну знову чекає негода

20 червня в Києві мінлива хмарність, вночі невеликий, вдень помірний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +27...+29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий, вдень сильний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Карпатах вночі помірний, вдень сильний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині вночі невеликий, вдень сильний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці вночі невеликий, вдень сильний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві помірний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі невеликий, вдень помірний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, у Житомирській області +14...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі невеликий, вдень помірний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+31 градус.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси, у Донецькій області +26...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, вночі невеликий, вдень помірний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі невеликий, вдень помірний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті вночі невеликий дощ, вдень дощ. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.

19 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

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