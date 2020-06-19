У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані на 19 червня

В той час, як в Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає п'ятий день поспіль, станом на п'ятницю, 19 червня, у світі зафіксували 8 489 675 випадків хворих на коронавірус, з них 4 155 247 осіб одужали, 453 987 - померли.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

На першому місці залишається США. В країні вірус підтвердили у 2 191 052 людей, 118 434 з них померли, а 599 115 - вилікувалися.

На другому місці за кількістю зараження - Бразилія, де зафіксували 978 142 випадки. 47 748 осіб померли, а 534 580 - вилікувалися.

На третьому місці Росія, де зафіксували 560 321 випадок, 7 650 осіб померли, а 313 409 - одужали.

В Індії, яка перебуває на четвертому місці, вірус знайшли у 380 532 людей, 12 573 з них - померли, а 204 711 - одужали.

На п'ятому місці за кількістю заражених COVID-19 перебуває Великобританія, де подствердили 301 935 випадків. 1 313 чоловік одужали, а 42 373 - померли.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.





Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.





Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.





У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Профілактика коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, пандемія коронавірусу в США забрала більше життів, ніж Перша світова війна.

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