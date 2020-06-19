В Житомирській області знову закривають дитячі садки і забороняють масові збори

В Житомирській області прийняли рішення посилити карантин в той час, як на сьогодні, в області зафіксували 1201 випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно ми завершили позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ключовими питаннями проведеної комісії стали недотримання громадянами карантинних норм та тенденція до зростання кількості хворих", — йдеться в повідомленні.

Комісія вирішила:

посилити контроль за дотриманням населенням карантинних норм у приміщеннях і на громадському транспорті, зокрема використання засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції між громадянами, використання дезинфікуючих засобів;

заборонити роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області;

заборонити проведення масових заходів з кількістю учасників більш як 10 осіб;

заборонити роботу закладів громадського харчування, ресторанного бізнесу та кафе, крім надання послуг з харчування тільки на відкритих літніх майданчиках;

проводити релігійні заходи з дотриманням карантинних норм.

В Житомирській області перевищено показник інцидентності захворювання COVID-19. При нормі 12 випадків на 100 000 населення в області цей показник досяг 13,42.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль доручив Степанову і Авакову посилений контроль за дотриманням карантину.

Тим часом, за порушення карантину склали адмінпротоколи на майже 13 тисяч осіб.