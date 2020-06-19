підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 21:22 5
Суспільство 2020-06-19T23:00:01+03:00
Українські Новини
В Житомирській області знову закривають дитячі садки і забороняють масові збори

В Житомирській області знову закривають дитячі садки і забороняють масові збори

Кира Молчанова
Коронавірус, Covid-19, карнтин, Посилення карантину, коронавірус в Житомирі
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Житомирській області прийняли рішення посилити карантин в той час, як на сьогодні, в області  зафіксували 1201 випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно ми завершили позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ключовими питаннями проведеної комісії стали недотримання громадянами карантинних норм та тенденція до зростання кількості хворих", — йдеться в повідомленні.

Комісія вирішила:

  • посилити контроль за дотриманням населенням карантинних норм у приміщеннях і на громадському транспорті, зокрема використання засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції між громадянами, використання дезинфікуючих засобів;
  • заборонити роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області;
  • заборонити проведення масових заходів з кількістю учасників більш як 10 осіб;
  • заборонити роботу закладів громадського харчування, ресторанного бізнесу та кафе, крім надання послуг з харчування тільки на відкритих літніх майданчиках;
  • проводити релігійні заходи з дотриманням карантинних норм.

В Житомирській області перевищено показник інцидентності захворювання COVID-19. При нормі 12 випадків на 100 000 населення в області цей показник досяг 13,42.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль доручив Степанову і Авакову посилений контроль за дотриманням карантину.

Тим часом, за порушення карантину склали адмінпротоколи на майже 13 тисяч осіб.

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 карнтин Посилення карантину коронавірус в Житомирі

У МВС зафіксували 709 випадків коронавірусу...
В Житомирі коронавірус зафіксували у 10 вихователі...
За порушення карантину склали адмінпротоколи на ма...
МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням карантин...
Вакарчук вийшов з фракції "Голос"
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Новини
Три роки в лівійській в'язниці. В Україну повернулися 14 моряків 21:48
Сербія першої в Європі проведе вибори після відміни карантину 21:46
В Житомирській області знову закривають дитячі садки і забороняють масові збори 21:22
У МВС зафіксували 709 випадків коронавірусу 21:14
Аеропорт у Львові відновив прийом і відправку міжнародних рейсів 21:13
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі 09:45 Інфографіка
більше новин
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok