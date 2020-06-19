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19 червня 2020, пʼятниця, 21:14 6
Силові структури 2020-06-19T22:15:02+03:00
Українські Новини
У МВС зафіксували 709 випадків коронавірусу

У МВС зафіксували 709 випадків коронавірусу

Валерия Драгомирова
мвс, Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в МВС
МВС України Фото: Костянтин Соловчук
МВС України Фото: Костянтин Соловчук

Серед співробітників Міністерства внутрішніх справ (МВС) зафіксовано 709 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, в той час, як в Україні зафіксували новий антирекорд з коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"В системі МВС вже зафіксовано 709 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 605 осіб одужали і 104 продовжують лікування", - йдеться в ньому.

Зазначено, що працівники системи МВС - другі за ступенем ризику та за фактом зараження COVID-19 після лікарів.

Для забезпечення карантинних заходів щодня залучається понад 16,5 тис. правоохоронців.

Кошти, які планується виділити МВС з фонду з боротьби з коронавірусом, підуть на доплати саме цим працівникам.

"З самого початку рятувальники, поліцейські, прикордонники, нацгвардійці і лікарі були і залишаються на передовій боротьби з COVID-19. Більшість особового складу залучалося до заходів з протидії поширенню коронавірусу - від прикордонного оформлення, санітарних постів в найбільш постраждалих регіонах до розшуку осіб, хворих на коронавірус, які самовільно залишали лікарні. Працівники МВС - другі за ступенем ризику та за фактом зараження після лікарів", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Щодня для забезпечення карантинних заходів безпеки в Україні залучається понад 16,5 тис. правоохоронців.

З них 13,5 тис. поліцейських, з яких 509 безпосередньо задіяні для забезпечення безпеки медустанов, де проходять лікування інфіковані коронавірусом.

Поліцейським щодня для забезпечення карантину долучаються 2 тис. нацгвардейцев, 1,5 тис. прикордонників і 22 співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляли Українські Новини, МВС отримало 2,7 мільярда на доплати співробітникам, які "протидіють" коронавірусу

Тим часом Шмигаль оголосив про початок другої хвилі коронавірусу в Україні.

 

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