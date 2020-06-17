МВС отримало 2,7 мільярда на доплати співробітникам, які "протидіють" коронавірусу

Кабінет Міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ 2,7 млрд гривень на доплати працівникам причетним до протидії коронавирусу, в той час, як Шмигаль роботою Авакова задоволений.

Про це йдеться в постанові Кабміну №485 від 10 червня, передають Українські Новини.

"Виділити Міністерству внутрішніх справ 2 701 125,3 тис. гривень, у тому числі Апарату Міністерства внутрішніх справ - 171 081,6 тис. гривень, Національної гвардії - 125 105,5 тис. гривень, Адміністрації Державної прикордонної служби - 103 774,7 тис. гривень, Державної служби з надзвичайних ситуацій - 51 302,5 тис. гривень, Національної поліції - 2 249 861 тис. гривень на безповоротній основі (видатки споживання), з фонду боротьби із гострою респіраторною хворобою COVID-19", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, кошти виділені на здійснення доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Крім того, гроші виділені на доплати медичним та іншим працівникам, безпосередньо зайнятим на роботах із ліквідації захворювання на коронавірус у відомчих установах.

Згідно з постановою, Міністерство внутрішніх справ має забезпечити узгодження виділення бюджетних коштів із Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

Міністерство фінансів має забезпечити після зазначеного погодження відкриття нових бюджетних програм та внесення відповідних змін у розподіл державного бюджету.

Як повідомляли Українські Новини, хворим на коронавірус медикам пообіцяли до 630 тисяч гривень.

Раніше Кабмін визначив порядок виплат доплат медикам, які борються з коронавірусом.