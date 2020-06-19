підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 21:13 10
Суспільство 2020-06-19T22:15:02+03:00
Українські Новини
Аеропорт у Львові відновив прийом і відправку міжнародних рейсів

Аеропорт у Львові відновив прийом і відправку міжнародних рейсів

Ольга Фандорина
Карантин, Аеропорт, аеропорт Львів, Відкриття кордонів
Літак. Фото: pixabay.com
Літак. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 19 червня, прийом і відправлення рейсів відновив міжнародний аеропорт у Львові. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні аеропорт Львова приймає і відправляє перші рейси після відновлення регулярного пасажирського авіасполучення за напрямками Львів - Берлін, Дортмунд - Львів, Львів - Дортмунд та Берлін - Львів. Авіація потроху починає відновлюватися, і це не може не радувати", — написав Криклій.

В прес-службі аеропорту "Львів" повідомили, що з Дортмунда прилетіли у Львів 57 осіб та 13 пасажирів полетіли назад. Рейсом з Гданська прилетіли 24 пасажири, 14 осіб відлетіли в Берлін. Також з Берліна до Львова летить 67 пасажирів.Вчора аеропорт на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомив, що готується відновити роботу, опублікувавши фото працівників у захисних масках і екранах.

Також аеропорт "Харків" відновив міжнародні рейси. Куди можна полетіти.

Як повідомляли Українські Новини, Київ не закривав аеропорт в Жулянах 16 червня, авіакомпаніям не дозволили виконувати рейси. Тим часом в аеропорту "Бориспіль" встановили лабораторію для тестування на коронавірус. Лабораторія передбачає також опцію термінового ПЛР-тестування окремого зразка протягом 40 хвилин.

Більше новин про: Карантин Аеропорт аеропорт Львів Відкриття кордонів

Аеропорт "Бориспіль" відправить 11 міжнародних рей...
За порушення карантину склали адмінпротоколи на ма...
Іспанія вводить потрійний контроль для туристів у ...
У пасажирів аеропортів "Запоріжжя" та "Львів" поча...
Вакарчук вийшов з фракції "Голос"
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Новини
Три роки в лівійській в'язниці. В Україну повернулися 14 моряків 21:48
У МВС зафіксували 709 випадків коронавірусу 21:14
Аеропорт у Львові відновив прийом і відправку міжнародних рейсів 21:13
Бойко вимагає звіту куди витратили гроші з Фонду боротьби з коронавірусом 21:01
Сильні дощі з градом та шквальний вітер. На вихідних Україну знову чекає негода 21:00
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі 09:45 Інфографіка
більше новин
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok