Аеропорт у Львові відновив прийом і відправку міжнародних рейсів

Сьогодні, 19 червня, прийом і відправлення рейсів відновив міжнародний аеропорт у Львові. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні аеропорт Львова приймає і відправляє перші рейси після відновлення регулярного пасажирського авіасполучення за напрямками Львів - Берлін, Дортмунд - Львів, Львів - Дортмунд та Берлін - Львів. Авіація потроху починає відновлюватися, і це не може не радувати", — написав Криклій.

В прес-службі аеропорту "Львів" повідомили, що з Дортмунда прилетіли у Львів 57 осіб та 13 пасажирів полетіли назад. Рейсом з Гданська прилетіли 24 пасажири, 14 осіб відлетіли в Берлін. Також з Берліна до Львова летить 67 пасажирів.Вчора аеропорт на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомив, що готується відновити роботу, опублікувавши фото працівників у захисних масках і екранах.

Також аеропорт "Харків" відновив міжнародні рейси. Куди можна полетіти.

Як повідомляли Українські Новини, Київ не закривав аеропорт в Жулянах 16 червня, авіакомпаніям не дозволили виконувати рейси. Тим часом в аеропорту "Бориспіль" встановили лабораторію для тестування на коронавірус. Лабораторія передбачає також опцію термінового ПЛР-тестування окремого зразка протягом 40 хвилин.