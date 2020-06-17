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17 червня 2020, середа, 13:09 7
Транспорт 2020-06-17T17:00:07+03:00
Українські Новини
Київ не закривав аеропорт в Жулянах 16 червня, авіакомпаніям не дозволили виконувати рейси, - Кличко

Київ не закривав аеропорт в Жулянах 16 червня, авіакомпаніям не дозволили виконувати рейси, - Кличко

Елена Литвин
Аеропорт Київ, скасування рейсів, Брифінг Кличка
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Польоти з міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського були скасовані, оскільки авікомпаніям заборонили виконання міжнародних рейсів, сам аеропорт Київська влада 16 червня не закривала. 

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Зазначу, що місто не закривало аеропорт. Рейси не могли виконувати через заборону на міжнародне авіасполучення", - сказав він.

Кличко зазначив, що на сьогодні аеропорт відновив роботу і авіакомпанії отримали дозвіл від Державної авіаційної служби на здійснення міжнародних авіарейсів.

Також він заявив, що в період карантину аеропорт щомісяця втрачає близько 27 млн гривень.

За його словами, влада розглядає варіанти вирішення проблем аеропорту, в тому числі за рахунок розподілу авіапотоку між міжнародним аеропортом "Бориспіль" (Київська область) та аеропортом "Київ".

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Київ" пояснив, чому на його онлайн-табло багато скасованих рейсів 17 червня.

Тим часом Київ та 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

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