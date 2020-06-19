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19 червня 2020, пʼятниця, 17:44 5
Суспільство 2020-06-19T18:15:04+03:00
Українські Новини
Аеропорт "Харків" відновив міжнародні рейси. Куди можна полетіти

Аеропорт "Харків" відновив міжнародні рейси. Куди можна полетіти

Валерия Драгомирова
Міжнародний аеропорт
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Слідом за аеропортом "Київ", аеропорт "Харків" 19 червня відновив прийом регулярних пасажирських міжнародних рейсів. Першим прибув рейс B2 835 "Белавіа" на літаку Embraer 175 з Мінська. Про це сказано в повідомленні аеропорту.

У п'ятницю аеропорт має прийняти ще один рейс з-за кордону — літак Wizz Air повинен доставити пасажирів з Будапешта.

Цей маршрут лоукоста поки що буде єдиним у Харкові в червні.

У липні передбачаються польоти також у Відень, Таллінн, Берлін, Дортмунд, Гданськ, Катовіце, Краків і Вроцлав.

Прийом внутрішніх регулярних рейсів аеропорт Харків відновив 15 червня. Єдиний український маршрут Київ-Харків щодня обслуговує "Роза Вітрів" на літаках Embraer 145.

Як повідомляли Українські Новини, Київ не закривав аеропорт в Жулянах 16 червня, авіакомпаніям не дозволили виконувати рейси.

Тим часом в аеропорту "Бориспіль" встановили лабораторію для тестування на коронавірус. Лабораторія передбачає також опцію термінового ПЛР-тестування окремого зразка протягом 40 хвилин.

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