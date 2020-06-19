Аеропорт "Харків" відновив міжнародні рейси. Куди можна полетіти

Слідом за аеропортом "Київ", аеропорт "Харків" 19 червня відновив прийом регулярних пасажирських міжнародних рейсів. Першим прибув рейс B2 835 "Белавіа" на літаку Embraer 175 з Мінська. Про це сказано в повідомленні аеропорту.

У п'ятницю аеропорт має прийняти ще один рейс з-за кордону — літак Wizz Air повинен доставити пасажирів з Будапешта.

Цей маршрут лоукоста поки що буде єдиним у Харкові в червні.

У липні передбачаються польоти також у Відень, Таллінн, Берлін, Дортмунд, Гданськ, Катовіце, Краків і Вроцлав.

Прийом внутрішніх регулярних рейсів аеропорт Харків відновив 15 червня. Єдиний український маршрут Київ-Харків щодня обслуговує "Роза Вітрів" на літаках Embraer 145.

Як повідомляли Українські Новини, Київ не закривав аеропорт в Жулянах 16 червня, авіакомпаніям не дозволили виконувати рейси.

Тим часом в аеропорту "Бориспіль" встановили лабораторію для тестування на коронавірус. Лабораторія передбачає також опцію термінового ПЛР-тестування окремого зразка протягом 40 хвилин.