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17 травня 2020, неділя, 20:10 6
Зовнішня політика 2020-05-17T20:30:01+03:00
Українські Новини
Аварії літака МАУ: Україна має намір звернутися в суд ООН, якщо переговори з Іраном зайдуть у глухий кут

Аварії літака МАУ: Україна має намір звернутися в суд ООН, якщо переговори з Іраном зайдуть у глухий кут

Ярина Вацяк
МАУ, Міжнародний суд ООН, \, Авіакатастрофа літака МАУ, Україна-Іран
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявляє, що Україна має намір звернутися в Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй у разі відсутності співпраці з боку Ірану розслідування аварії пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані 8 січня.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

"Якщо переговори зайдуть в безвихідь, то ми будемо змушені звертатися в міжнародні арбітражі, зокрема в Міжнародний суд ООН. Йдеться не тільки про Україну, а про єдиний фронт держав - Канади, Великобританії, Швеції, Афганістану та України", - сказав він.

Єнін підкреслив, що відповідно до Монреальської і Чиказької конвенцій країна, на території якої стався інцидент, має забезпечити негайну розшифровку "чорних ящиків" або передачу їх іншій державі.

"Наскільки нам відомо в світі на сьогодні існує буквально кілька держав, які мають відповідне програмне забезпечення і відповідну експертизу. Більше того, ми вже відпрацювали відповідну технологічну можливість проведення зазначеної експертизи на території Франції. Тепер ми розраховуємо, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання і буде співпрацювати з іншими країнами, громадяни яких постраждали під час катастрофи", - додав Єнін.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора наполягає, щоб катастрофу літака МАУ в Ірані має розслідувала міжнародна група.

Раніше Іран запропонував Україні "визнати помилку" у катастрофі літака МАУ.

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