підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 листопада 2019, четвер, 15:14 13
Силові структури 2019-11-28T16:15:02+02:00
Українські Новини
Відео дня: в порт Одеси зайшов корабель ВМС Франції

Відео дня: в порт Одеси зайшов корабель ВМС Франції

відео дня, ВМС, корабель, Порт Одеси, ВМС Франції

Корвет військово-морських сил Франції Commandant Birot зайшов в порт Одеси.

Про це повідомила прес-служба Міністерства Оборони України, передають Українські Новини.

Корвет зайшов в порт Одеси з метою підтримки двостороннього співробітництва у військово-морській галузі та безпеки в море.

Корабель відноситься до класу легких корветів, його довжина становить 80 м, ширина - 10, а його екіпаж складається з 90 чоловік.

Commandant Birot був прийнятий на бойове чергування ВМС Франції в 1984 році.

Місце його постійного базування - військово-морська база в Тулоні, основні завдання - підтримка стратегічних підводних сил, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.

Як повідомляли Українські Новини, 29 жовтня 4 військових корабля (мінні тральщики) НАТО зайшли в порт Одеси. Серед них іспанська ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" і італійський ITS "Numana". Кораблі несуть патрулювання в Середземному морі.

У вересні в порт Одеси зайшов турецький корабель берегової охорони, а також - десантний корабель Сполучених Штатів Америки, який "розгорнули" в Грузії.

Більше новин про: відео дня ВМС корабель Порт Одеси ВМС Франції

Архів
Новини
Зеленський у Вільнюсі пообіцяв розглянути можливість відмови від імпорту електроенергії з Білорусі, – литовські ЗМІ 16:52
В Албанії відбулося третє за тиждень замлетрясение 16:30
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій
Після обшуків СБУ Звіробій повторила погрозу підірвати Зеленського 16:28
Проломив людині череп і зламав щелепу - ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимимЩе один депутат від "Слуги народу" виявився судимим 16:25
Адміністрація Бориспільській колонії "забула" випустити ув'язненого 16:20
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн грн надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok