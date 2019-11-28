Відео дня: в порт Одеси зайшов корабель ВМС Франції

Корвет військово-морських сил Франції Commandant Birot зайшов в порт Одеси.

Про це повідомила прес-служба Міністерства Оборони України, передають Українські Новини.

Корвет зайшов в порт Одеси з метою підтримки двостороннього співробітництва у військово-морській галузі та безпеки в море.

Корабель відноситься до класу легких корветів, його довжина становить 80 м, ширина - 10, а його екіпаж складається з 90 чоловік.

Commandant Birot був прийнятий на бойове чергування ВМС Франції в 1984 році.

Місце його постійного базування - військово-морська база в Тулоні, основні завдання - підтримка стратегічних підводних сил, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.

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Як повідомляли Українські Новини, 29 жовтня 4 військових корабля (мінні тральщики) НАТО зайшли в порт Одеси. Серед них іспанська ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" і італійський ITS "Numana". Кораблі несуть патрулювання в Середземному морі.

У вересні в порт Одеси зайшов турецький корабель берегової охорони, а також - десантний корабель Сполучених Штатів Америки, який "розгорнули" в Грузії.