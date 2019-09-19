Фото дня: у порт Одеси зайшов десантний корабель США, який "розвернули" в Грузії

Транспортно-десантний корабель USNS Yuma (США) у четвер зайшов в порт Одеси. Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради, передають Українські Новини.

Корабель прямував в Поті (Грузія), але грузинська влада йому не дозволила увійти в територіальні води.

Після цього корабель розвернувся і пішов в Одесу.

Американський десантний корабель зайшов в порт Одеси

USNS Yuma — восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Довжина 103 метри, ширина 28,5 метрів. Чотири дизельних двигуна сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил приводять у рух водометні рушії, розганяють корабель до 43 вузлів (80 км/год). Повна водотоннажність 2400 тонн.

Як повідомляли Українські Новини, у липні в Одесі відбулися військово-морські навчання "Сі-Бриз 2019". У навчаннях взяв участь патрульний катер типу Айленд - "Опозиція" (Грузія). Також в порт Одеси заходила четвірка кораблів постійної групи НАТО, які несуть бойове чергування в Середземному морі. Фламаном цієї групи є фрегат "Торонто" Королівських Військово-морських сил Канади. На озброєнні цього фрегата протикорабельні ракети "Гарпун", протичовнові торпеди "Марк-46", протиповітряний зенітно-ракетний комплекс, а також артилерійська носова 57-мм гармата. Також на борту був десантний вертоліт CH-148 "Циклон".

А Росія проводила спостереження за кораблями НАТО, зайшли в акваторію Чорного моря.