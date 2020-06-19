В Антикорупційному суді — перший випадок коронавірусу

Вищий антикорупційний суд заявляє про перший позитивний тест на коронавірусну інфекцію у співробітника відомства.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"У одного працівника ВАКС перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Повторний аналіз поки не був проведений. Зараз Вищий антикорупційний суд здійснює посилену дезінфекцію приміщення. Крім того, визначається список осіб, з якими контактувала особа, у якої підтверджений COVID-19, всі визначені працівники знаходяться на самоізоляції", — сказано в ньому.

Зазначено, що загрози здійсненню правосуддя немає, співробітники у всіх приміщеннях судна працюють у штатному режимі з дотриманням маскового режиму, проводиться щоденне вимірювання температури працівникам та відвідувачам.

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 921 до 34 984, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 985 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 11,1%, кількість нових летальних випадків знизилася на 17,4%.

Раніше ВООЗ розповіли, хто першим отримає вакцину від коронавірусу.