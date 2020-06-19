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19 червня 2020, пʼятниця, 12:45 19
Суспільство 2020-06-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус

У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

За минулу добу, 18 червня, в Києві  кількість хворих на коронавірус збільшилася на 92 людини до 4 176, померлих - на 1 людини до 96 порівняно з попередньою добою, 17 червня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 92 людини. Один летальний випадок. Всього від коронавірусу померли 96 жителів Києва. На сьогодні в столиці вже 4 176 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він.

Серед захворілих 49 жінок у віці від 20 до 92 років, 37 чоловіків у віці від 19 до 84 років, чотири дівчинки - від 11 до 16 років, а також двоє хлопчиків, яким 10 місяців і 4 роки.

В лікарні столиці 18 червня було госпіталізовано 7 пацієнтів.

Інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 46 осіб.

Всього коронавірус подолали 1 332 жителя столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському районі - 14, Оболонському - 13, Святошинському - 12 випадків та Подільському - 11.

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 921 до 34 984, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 985 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 11,1%, кількість нових летальних випадків знизилася на 17,4%.

Раніше ВООЗ розповіли, хто першим отримає вакцину від коронавірусу.

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У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
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