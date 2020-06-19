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19 червня 2020, пʼятниця, 16:02 5
Верховна Рада і партії 2020-06-19T16:30:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук останній раз був у Раді 20 травня

Вакарчук останній раз був у Раді 20 травня

Кира Молчанова
Депутат, Святослав Вакарчук, Народний депутат, Фракція
Вакарчук. Скріншот: онлайн-трансляція
Вакарчук. Скріншот: онлайн-трансляція

Депутат Верховної Ради Святослав Вакарчук, який вийшов з фракції "Голос", не з'явився на чергові пленарні засідання парламенту ні в четвер, 18 червня, коли розглядали його заяву про складання депутатських повноважень, ні в п'ятницю, 19 червня, коли подав заяву про вихід з фракції "Голос", а востаннє був у Раді 20 травня.

Про це свідчать дані реєстрації депутата на сайті парламенту, передають Українські Новини.

Згідно з даними реєстрації, Вакарчук не з'явився на засідання парламенту в четвер, коли розглядали його заяву про складання депутатських повноважень, і п'ятницю,  коли подав заяву про вихід з фракції "Голос".

Також дані реєстрації свідчать про те, що останній раз депутат відвідував засідання 20 травня.

Таким чином, він пропустив 27 з 102 засідань парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня Рада відмовилася достроково припинити повноваження депутата Вакарчука ("Голос") 19 червня Вакарчук вийшов з фракції "Голос".

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук відмовився коментувати відмову парламенту достроково припинити його депутатські повноваження.

Також 19 червня Вакарчук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що має намір скласти повноваження депутата шляхом виходу з фракції, а потім - виключення з'їздом партії "Голос" з виборчого списку, що , згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати депутатського мандата.

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