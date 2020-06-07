Курортні зони Одеси та Одеської області взяли під охорону

В Одесі краще не купатися (на деяких міських пляжах) - чорноморська вода не відповідає санітарним нормам, нацгвардійці та поліціянти взяли під посилену охорону курортні зони Одеси та Одеської області на початку курортного і пляжного сезону в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Такі міри тимчасові, хоча частина морського узбережжя не відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Курорти Одеси взялися охороняти понад 500 поліціянтів і службовців Нацгвардії.

"Основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень, боротьбу зі злочинністю та усуненням причин, що обумовлюють вчинення протиправних дій, зміцнення законності та правопорядку, захист прав і свобод місцевих жителів і туристів, які приїдуть відпочивати", — повідомляється у відомстві.

Як повідомляли Українські Новини, почнеться пляжний сезон і відновлять додаткові транспортні маршрути. Що зміниться в червні для українців.

А от у Києві пляжний сезон ще не розпочався, та і погода в столиці ще не для купання.

А все ж таки у Києві влітку-2020 мають намір відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку. З їх переліком можна ознайомитися в мережі Інтернет.