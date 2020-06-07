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07 червня 2020, неділя, 09:47 17
Силові структури 2020-06-07T17:15:02+03:00
Українські Новини
Курортні зони Одеси та Одеської області взяли під охорону

Курортні зони Одеси та Одеської області взяли під охорону

Ольга Фандорина
Чорне море, Санітарні норми, Пляжний сезон, Одеса пляжі
Поліцейські взяли під охорону морський берег Одеси. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Поліцейські взяли під охорону морський берег Одеси. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В Одесі краще не купатися (на деяких міських пляжах)  - чорноморська вода не відповідає санітарним нормам, нацгвардійці та поліціянти взяли під посилену охорону курортні зони Одеси та Одеської області на початку курортного і пляжного сезону в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Такі міри тимчасові, хоча частина морського узбережжя не відповідає санітарно-гігієнічним нормам. 

Курорти Одеси взялися охороняти понад 500 поліціянтів і службовців Нацгвардії.

"Основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень, боротьбу зі злочинністю та усуненням причин, що обумовлюють вчинення протиправних дій, зміцнення законності та правопорядку, захист прав і свобод місцевих жителів і туристів, які приїдуть відпочивати", — повідомляється у відомстві.

 

Як повідомляли Українські Новини, почнеться пляжний сезон і відновлять додаткові транспортні маршрути. Що зміниться в червні для українців.

А от у Києві пляжний сезон ще не розпочався, та і погода в столиці ще не  для купання.

А все ж таки у Києві влітку-2020 мають намір відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку. З їх переліком можна ознайомитися в мережі Інтернет.

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