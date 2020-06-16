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16 червня 2020, вівторок, 10:57 10
Силові структури 2020-06-16T12:45:03+03:00
Українські Новини
Поліцейські затримали протестувальників інвесторів житлових комплексів

Поліцейські затримали протестувальників інвесторів житлових комплексів

Кира Молчанова
Інвестиції, Поліція, правопорушення
Поліція. Фото: freepik
Поліція. Фото: freepik

Дві особи травмували поліціянтів під час акції інвесторів житлових комплексів. Національна поліція їх затримала.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"До моменту перекриття вулиці Грушевського акція проходила мирно і в правовому полі. Але при спробі відновити рух транспорту одному поліцаю кинули на ногу бочку, іншого вдарили металевою палицею. Таким чином окремі особи намагалися влаштувати провокацію і спровокувати зіткнення з поліційними. Зараз обох правопорушників затримали, вони будуть відповідати за свої дії", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Зазначено, що сьогодні проводиться акція інвесторів житлових комплексів.

Спочатку учасники перебували на вулиці Банковій, біля Офісу Президента, а потім перемістилися на вулицю Грушевського до Кабінету Міністрів.

Згідно з повідомленням, там вони перекрили рух транспорту, на всі прохання представників поліції діалогу про звільнення проїжджої частини учасники заходу не реагували, зате намагалися поставити на дорогу металеві бочки.

Правопорушників затримали і доставили в управління поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція затримала 5 осіб біля Шевченківського районного суду Києва, де розглядається запобіжний захід для колишнього керівника відділення "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненко, підозрюваного в умисному вбивстві.

Поліція додатково кваліфікувала стрілянину в Броварах Київської області як замах на вбивство двох і більше осіб.

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