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  • У Кличка збираються пустити транспорт з Подільсько-Воскресенського мосту по дорозі, якої нема в Генплані, - експерт
16 червня 2020, вівторок, 09:45 16 Фото
Транспорт 2020-06-16T10:30:02+03:00
Українські Новини
У Кличка збираються пустити транспорт з Подільсько-Воскресенського мосту по дорозі, якої нема в Генплані, - ек

У Кличка збираються пустити транспорт з Подільсько-Воскресенського мосту по дорозі, якої нема в Генплані, - експерт

Сергій Паламаренко
Транспорт, Кличко, Дорога, Генплан, Міст, Будівництво
Карта-схема. Фото: kievvlast.com.ua
Карта-схема. Фото: kievvlast.com.ua

Мер Києва Віталій Кличко хоче встигнути до виборів відкрити проїзд по Подільсько-Воскресенському мосту, але добудувати його на Троєщину не встигає. Це пов'язано з тим, що немає навіть проекту того, як траса йде після Русанівських садів. Про це порталу KV стало відомо з повідомлення на сторінці активіста, експерта з аналізу конфліктних забудов Георгія Могильного в соцмережі Фейсбук.

"Кличко (мер Києва Віталій Кличко, – ред) хоче урочисто відкрити до виборів проїзд по Подільсько-Воскресенському мосту, але добудувати його на Троєщину він не встигає т. я. навіть проекту, як траса йде після Русанівських садів, немає. Щоб попіаритись, у Кличка вирішують пустити транспорт по пролягаючій між дачами вулиці Центральній Садовій", – сказано в повідомленні.

Могильний зазначає, що вул. Центральна Садова здебільшого, включаючи ділянку близько 800 м від траси мосту в напрямку Микільської Слобідки, є внутрішньоквартальним проїздом, так як на ній не встановлені червоні лінії.

"Цієї вулиці немає в чинному Генплані, а нова магістраль районного значення в тому місці передбачена тільки в проекті нового Генплану Києва, який не має жодної юридичної сили", – уточнює експерт.

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