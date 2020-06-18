У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

Кількість хворих на коронавірус у Київській області 17 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 40 осіб до 2 118.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 18 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2 118 випадків захворювання на коронавірус (в тому числі 171 дитина і 404 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу - 40", — сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 495 випадків захворювання на коронавірус (найбільше у Вишневому — 192, в Софіївській Борщагівці — 60 і в Петропавлівській Борщагівці — 47), в Обухівському районі — 261 випадок (найбільша кількість в Обухові — 132 і Українці — 40).

Також 92 випадки захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 85 — у Броварському районі, 57 — у Васильківському, 55 — в Баришівському, 40 — у Вишгородському, 38 — у Кагарлицькому, 34 — в Миронівському, 27 — в Бородянському, 20 — в Макарівському.

При цьому 111 випадків підтверджені в Ірпені, 99 — у Білій Церкві, 74 — у Броварах, 70 — у Борисполі, 54 — в Бучі, 50 — в Коцюбинському, 38 — в Кагарлику, 38 — у Фастові, 35 — у Вишгороді, 34 — у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 253 людини, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) — 1 865 осіб.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 747 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу — 43 повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, 17 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася на 829 до 34 063.

Також кількість хворих на коронавірус збільшилася на 58 осіб до 4 084.