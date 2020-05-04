Італія виходить з жорсткого карантину. З сьогоднішнього дня відкриваються бари і ресторани

Офіційно карантин в Італії продовжили до 3 травня через ситуації з коронавірусом. З сьогоднішнього дня в країні відновлюється робота ресторанів і барів, проте всі заклади працюють в режимі доставки або "їжа на винос". Про це передає Ansa.

На даний момент Італія знаходиться на другому етапі виходу з карантину. У зв'язку з цим возобновлется робота будівельних компаній, виробництв. Громадські заклади такі як бари і ресторани починають працювати за умови дотримання правил, а саме, здійснювати доставку на будинок або ж готувати їжу на винос.

За умови дотримання протоколів безпеки на робочому місці буде дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів, але масові сімейні зібрання заборонені.

Зустрічі з рідними повинні відбуватися при дотриманні дистанції і використанні масок. Вимога заповнення сертифікатів з підтвердженням мети поїздки зберігається. В інші регіони поки що їхати не можна, крім робочої необхідності.

Як повідомляли "Українські Новини", у Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочиваючих.

Крім того, до закінчення карантину в Україні залишився тиждень.