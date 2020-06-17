У частині Києва на два дні відключать воду: список адрес

Тоді як у Києві почали відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня, Київська міська державна адміністрація попереджає про можливі перебої з водопостачанням 19-21 червня в низці житлових масивів у зв'язку з ремонтом насосної станції.

Про це сказано в повідомленні на сайті КМДА, передають Українські Новини.

"З 22:00 19 червня по 20:00 21 червня в житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також селищах Горенка і Пуща-Водиця можливі тимчасові перебої з водопостачанням", — сказано в ньому.

Перш за все вода може зникнути на верхніх поверхах будинків, тому у повідомленні рекомендується жителям заздалегідь зробити запас, якого вистачить на 2 дні.

Як пояснюють в "Київводоканалі", відключення потрібна для заміни двох великих засувок на водопровідній насосній станції "Виноградар-3", оскільки стара запірна арматура вже критично зношена, що може призвести до аварійних ситуацій.

Через зниження тиску слід очікувати відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок.

У підприємстві наголошують, що ці роботи планувалося провести ще в квітні-травні, але через введення карантину вони були перенесені.

Список адрес, за яким буде обмежено водопостачання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Київ обіцяв зменшити терміни відключення гарячої води через гідравлічні випробування.