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28 серпня 2019, середа, 12:00 25
Суспільство 2019-08-28T12:01:58+03:00
Українські Новини
Жителів Києва залишать без води: адреси і графік відключення

Жителів Києва залишать без води: адреси і графік відключення

У Києві будуть відключати воду. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto
У Києві будуть відключати воду. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto

У період з 28 по 31 серпня "Київводоканал" буде проводити ремонтні роботи, в зв'язку з чим буде відключатися вода. Про це повідомляє "Київводоканал".


Відключення води буде проводитися за такими адресами:

28 серпня з 09.00 до 23.00 - вул. Ніжинська, 20; просп. Відрадний, 1-9а; вул. Бориславська 1-11; вул. Миронівська (11 приватних будинків).

28 серпня з 10.00 до 23.00 - просп. Голосіївський, 110, 112, 114, 114к2, 118к1, 118к2, 114а.

28 серпня з 10.00 до 18.00 - вул. Ентузіастів, 7/3, 9/2, 7/4, 13а, 13б; був. Шамо, 18/2.

28 серпня з 17.00 до 08.00 29 серпня - вул. Зоологічна, 3; просп. Перемоги, 32, 34.

29 серпня з 10.00 до 24.00 - провулок Коломийський, 5а, 5/2, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13/23, 15/43; вул. Сеченова, 4, 8, 10, 12, 14; вул. Ломоносова, 27, 29.

29 серпня з 10.30 до 19.30 - вул. Ю. Іллєнка, 46, 48, 48а, 52а.

30 серпня з 10.00 до 23.00 - просп. Голосіївський, 116а, 118б, 118в, 120в; вул. Васильківська, 47, 47к2, 47к3, 47а.

30 серпня з 10.00 до 19.00 - вул. Челябінська, 10, 24а.

31 серпня з 09.30 до 23.00 - вул. Голосіївська, 17, 19, 19а, 21, 51/2, 57; вул. Добрий шлях, 5, 5а, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 7а, 9, 9/1, 11.

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