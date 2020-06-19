ДБР повідомило експрокурору про підозру у справах Майдану

Колишньому прокурору відділу прокуратури Києва, діючому адвокату слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках, після того, як ДБР оголосило підозру ще двом колишнім "беркутівцям".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому прокурору відділу прокуратури міста Києва, діючому адвокату", - сказано в ньому.

Наголошується, що експрокурор підозрюється у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, а також притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане із звинуваченнями у скоєнні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу).

Слідством встановлено, що 21 січня 2014 року колишній прокурор, діючи у змові зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану.

Як повідомляли Українські Новини, раніше за причетність до розгону активістів на Майдані Незалежності в Києві 30 листопада 2013 року суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут".

19 грудня суд відправив колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка, підозрюваного в розстрілі активістів Євромайдану, під домашній арешт.