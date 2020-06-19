підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 12:16 10
Судова влада 2020-06-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
ДБР повідомило експрокурору про підозру у справах Майдану

ДБР повідомило експрокурору про підозру у справах Майдану

Елена Новикова
Прокурор, ДБР, Злочини проти Євромайдану, Справа Майдану
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: strana.ua
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: strana.ua

Колишньому прокурору відділу прокуратури Києва, діючому адвокату слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках, після того, як ДБР оголосило підозру ще двом колишнім "беркутівцям".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому прокурору відділу прокуратури міста Києва, діючому адвокату", - сказано в ньому.

Наголошується, що експрокурор підозрюється у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, а також притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане із звинуваченнями у скоєнні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу).

Слідством встановлено, що 21 січня 2014 року колишній прокурор, діючи у змові зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану.

Як повідомляли Українські Новини, раніше за причетність до розгону активістів на Майдані Незалежності в Києві 30 листопада 2013 року суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут".

19 грудня суд відправив колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка, підозрюваного в розстрілі активістів Євромайдану, під домашній арешт.

Більше новин про: Прокурор ДБР Злочини проти Євромайдану Справа Майдану

Справу проти Порошенка про томос розслідують за за...
Венедіктова не призначала прокурорів у розслідуван...
Екс-командувача Внутрішніми військами Шуляка та ек...
Екс-бійця спецназу "Омега" підозрюють у вбивстві а...
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Новини
Європейська бізнес асоціація вважає за необхідне припинити збір грошових відрахувань за приватне копіювання до 2021 13:29
Андрій Богдан "героїчно" кинув свою Tesla посеред дороги, перекривши майже півтори смуги для руху 13:21
У МОН розповіли, скільки абітурієнтів зареєструвалися на ЗНО-2020 13:10
Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал/ Zelenskiy/Official
Зеленський розповів, які літаки входять до президентського авіапарку 13:06
В США умер сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева У США помер син колишнього радянського лідера Микити Хрущова 13:05
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
більше новин
Порушення карантину Зеленським: суд чекає від КС офіційного тлумачення недоторканності Президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok