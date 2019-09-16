Беркутівець визнав провину в розгоні Майдану й отримав умовний термін

Суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" за причетність до розгону активістів на Майдані Незалежності в Києві 30 листопада 2013 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Встановлено, що беркутівець Дмитро Перінський 30 листопада 2013 року брав участь у затриманні активістів біля Стели Незалежності і складав підроблені адміністративні протоколи щодо них.

Зокрема, в протоколах він вказував неправдиві відомості про нібито здійснення затриманими дрібного хуліганства та протидію працівникам міліції.

Обвинувачений визнав свою провину і уклав угоду зі слідством.

При цьому прокуратура також інкримінував йому зберігання боєприпасів, так як в 2016 році він придбав електродетонатор, ручну гранату і близько 100 грамів вибухівки гексоген.

Крім того, встановлено, що екс-беркутівець зберігав вдома пакет з наркотичною речовиною - канабісом.

Зброю, вибухівку і наркотики були виявлено у будинку Перінського під час обшуку в січні поточного року.

У серпні суд затвердив угоду зі слідством і призначив екс-бійцю "Беркута" узгоджене покарання.

Так, за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу йому призначено 3 роки обмеження волі, за ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню мітингів) - 3 роки в'язниці, за ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних речовин) - 3 роки в'язниці і за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою) - 5 років позбавлення волі.

Шляхом поглинення покарань у підсумку йому призначено 5 років позбавлення волі.

В той же час засуджений звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

Перінський в період з жовтня 2005 року по вересень 2006 рік проходив службу в Збройних силах на посадах солдата, розвідника-снайпера, командира відділення, а з жовтня 2011 року по 18 лютого 2014 рік обіймав посаду міліціонера і міліціонера-альпініста 1-го штурмового взводу роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут».

Як повідомляли Українські Новини, у липні Святошинський районний суд Києва відпустив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтуру, обвинуваченого в причетності до розстрілу 48 активістів Евромайдана на вул. Інститутській у Києві.