підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
ONLINE
16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя"

16 вересня 2019, понеділок, 10:58 16
Силові структури 2019-09-16T12:00:03+03:00
Українські Новини
Беркутівець визнав провину в розгоні Майдану й отримав умовний термін

Беркутівець визнав провину в розгоні Майдану й отримав умовний термін

Колишній боєць
Колишній боєць "Беркута" Дмитро Перинский. Фото: kp.ru

Суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" за причетність до розгону активістів на Майдані Незалежності в Києві 30 листопада 2013 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Встановлено, що беркутівець Дмитро Перінський 30 листопада 2013 року брав участь у затриманні активістів біля Стели Незалежності і складав підроблені адміністративні протоколи щодо них.

Зокрема, в протоколах він вказував неправдиві відомості про нібито здійснення затриманими дрібного хуліганства та протидію працівникам міліції.

Обвинувачений визнав свою провину і уклав угоду зі слідством.

При цьому прокуратура також інкримінував йому зберігання боєприпасів, так як в 2016 році він придбав електродетонатор, ручну гранату і близько 100 грамів вибухівки гексоген.

Крім того, встановлено, що екс-беркутівець зберігав вдома пакет з наркотичною речовиною - канабісом.

Зброю, вибухівку і наркотики були виявлено у будинку Перінського під час обшуку в січні поточного року.

У серпні суд затвердив угоду зі слідством і призначив екс-бійцю "Беркута" узгоджене покарання.

Так, за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу йому призначено 3 роки обмеження волі, за ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню мітингів) - 3 роки в'язниці, за ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних речовин) - 3 роки в'язниці і за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою) - 5 років позбавлення волі.

Шляхом поглинення покарань у підсумку йому призначено 5 років позбавлення волі.

В той же час засуджений звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

Перінський в період з жовтня 2005 року по вересень 2006 рік проходив службу в Збройних силах на посадах солдата, розвідника-снайпера, командира відділення, а з жовтня 2011 року по 18 лютого 2014 рік обіймав посаду міліціонера і міліціонера-альпініста 1-го штурмового взводу роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут».

Як повідомляли Українські Новини, у липні Святошинський районний суд Києва відпустив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтуру, обвинуваченого в причетності до розстрілу 48 активістів Евромайдана на вул. Інститутській у Києві.

Більше новин про: Беркут Розгін мітингу

Архів
Новини
Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі 12:11
Рада має намір 20 вересня прийняти до розгляду проект держбюджету-2020 12:08
РГК заявляє про 20 млрд гривень збитків через занижений тариф на розподіл газу 12:00
Виробництво м'яса збільшилося майже на 10%: у лідерах Волинь та Вінничина 11:29
Проект річкового шляху Балтика - Чорне море буде коштувати в 2,5 рази дорожче розширення Панамського каналу, - експерт 11:07
більше новин
Труханов зустрівся з мером Лондона 19:31
Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі 12:11
Коломойський блокує приватизацію "Центренерго", - Кушнірук 11:54
Для залучення інвестицій в Україну потрібні нові програми, - ЗМІ 08:09
Незважаючи на посуху, "Укрлендфармінг" розраховує на хороший урожай ріпаку 10:36
більше новин
Дружина нового губернатора Дніпровщини має паспорт РФ 13:05
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців 10:35
Зеленський може і невисокого зросту, але дуже сильний фізично, - Пристайко про "нормандський формат" 21:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok