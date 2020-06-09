ДБР оголосило підозру ще двох ексберкутівцям у справах Майдану

Після того, як у травні двом ексберкутівцям повідомили про підозру у фальсифікації доказів проти учасників Євромайдану, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили 2 колишнім співробітникам спецпідрозділу "Беркут" про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, пов'язані з масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру двом колишнім міліціонерам полку особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в Дніпропетровській області", - сказано в ньому.

Експравоохоронці підозрюються за ст. 340 (незаконне перешкоджання організації і проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій) і ч. 2 ст. 384 (надання слідчому неправдивих показань) Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що 22 січня 2014 року колишні міліціонери полку "Беркут" фальсифікували докази стосовно одного з незаконно затриманих учасників акції протесту.

Вони надали неправдиві свідчення про нібито участь останнього у масових заворушеннях на вулиці Грушевського в Києві, які супроводжувалися знищенням майна.

В результаті незаконних дій експравоохоронців учасник акції протесту був узятий під варту за особливо тяжкий злочин, якого він не скоював.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня суд відправив колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченко, підозрюваного в розстрілі активістів Євромайдану, під домашній арешт.

Раніше за причетність до розгону активістів на Майдані Незалежності в Києві 30 листопада 2013 року суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут".