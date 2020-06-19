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  • Данія почне пускати туристів з країн ЄС з 27 червня. Винятком залишаються Швеція і Португалія
19 червня 2020, пʼятниця, 09:45 6
Україна 2020-06-19T10:45:02+03:00
Українські Новини
Данія почне пускати туристів з країн ЄС з 27 червня. Винятком залишаються Швеція і Португалія

Данія почне пускати туристів з країн ЄС з 27 червня. Винятком залишаються Швеція і Португалія

Елизавета Кесельман
Пандемія, Кордони, Карантин 2020
Данія. Копенгаген. Фото: pixabay
Данія. Копенгаген. Фото: pixabay

На кордоні Греції з Болгарією вишикувалися кілометрові черги туристів, а Данія відкриє свої кордони для туристів з країн Євросоюзу 27 червня. Про це повідомляє The Local.

Як повідомляє відомство, Данія дозволить в'їзд для всіх туристів країн ЄС, крім Швеції та Португалії. При цьому буде створений "скандинавський механізм", що дозволяє подорожувати в регіони з низьким рівнем зараження.

Зокрема, данське агентство з інфекційних захворювань SSI розробило систему, за якою будуть оцінювати кожну країну в ЄС, Великобританії і країн Шенгенської зони. Так, кожна країна буде відзначена, як "відкрита", "карантинна" або "закрита". Показник країни буде ґрунтуватися на кількості підтверджених випадках інфікованих COVID-19 за попередній тиждень.

Це означає, що якщо в країні було зареєстровано менше як 20 випадків на 100 тисяч осіб за минулий тиждень, вона оцінюється як "відкрита", якщо підтверджено менше ніж 30 випадків, вона оцінюється як "карантинна" країна, і якщо вона зареєструвала понад 30, то оцінюється як "закрита ".

Перші результати будуть оприлюднені 25 червня, за два дні до набуття чинності нового прикордонного режиму, але Швеція і Португалія на першому етапі будуть вважатися карантинними.

"Я радий, що тепер ми можемо зробити значний крок у напрямі нормалізації і дати можливість данцям відправитися в інші країни Європи", - заявив міністр закордонних справ Джеппе Кофод.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня Туреччина почне приймати туристів з України без самоізоляції і тестів.

Тим часом, в НАТО розробили план порятунку на випадок другої хвилі коронавірусу.

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