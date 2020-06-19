В НАТО рассказали план на случай второй волны коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила страны о второй волне коронавируса, после чего в НАТО согласовали план действий на случай новой мировой всышки COVID-19. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

Как передает ведомство, Министры обороны стран НАТО на сегодняшнем заседании согласовали план на случай второй волны пандемии коронавируса. План состоит из трех решений.

#NATO is preparing for a possible second wave of #COVID19. Our Defence Ministers have agreed on a new operation plan, a stockpile of medical equipment, and a fund to acquire critical medical supplies. pic.twitter.com/SDOEPly6cx — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 18, 2020

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс готовится к возможной второй волне пандемии COVID-19, поэтому сегодня министры обороны приняли ряд решений.

В новый план НАТО входят:

оказание поддержки союзникам и партнерам, создание запасов медицинского оборудования, фонд для приобретения критически важного медицинского оборудования.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ заявила, что дексаметазон показал наилучшие результаты клинческих испытаний и снизил смертность от коронавируса.

Однако, несмотря на это, ученые предупредили, что препарат опасен для жизней тех, кто болеет слабой или средней формой коронавируса.