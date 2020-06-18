На кордоні Греції з Болгарією — кілометрові черги туристів

На кордоні Греції і Болгарії почали утворюватися величезні черги туристів, охочих потрапити в Грецію для відпочинку. За даними на 17 червня, черги досягали від 6 до 15 км. Про це повідомляє грецьке видання ekathimerini.

Наголошується, що з'явилися черги на пунктах пропуску в напрямку Греції. В основному, всі охочі потрапити в країну були туристами з Болгарії, Румунії та Сербії.

На КПП "Кулата" черга легкових автомобілів в окремі години досягала 10 кілометрів, а вантажівок - 15 кілометрів, зазначає відомство.

Основна причиною повільного просування черги — велика кількість сербських туристів: як і громадяни третіх країн, вони повинні проходити детальну перевірку, повідомляти адресу перебування, багато з них здають тести на коронавірус. Болгарські прикордонники почали закликати користуватися іншими пунктами пропуску.

Станом на 18 червня, черга істотно зменшилася після спрощення Грецією процедури перевірки для громадян ЄС - тепер достатньо пред'явити документи. Черга з вантажівок досі займає близько 6 кілометрів.

Як повідомляли Українські Новини, Греція заявила про відновлення туризму, і відкрила кордони для громадян країн Євросоюзу, а також третіх країн.