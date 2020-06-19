Кабмін хоче підвищити тарифи на меддопомогу

В той час, як Україна зобов'язалася перед МВФ продовжити впроваджувати медичну реформу, Кабінет міністрів має намір підвищити тарифи на медичні послуги за трьома напрямами: екстрена допомога, інфаркт міокарда та інсульт.

Відповідні зміни до програми державних гарантій медичного обслуговування 16 червня опублікували для громадського обговорення на сайті МОЗ, пише "5 канал".

Зазначається, що тариф на екстрену меддопомогу на період із 1 липня до 31 грудня зросте з 11 661,24 грн до 16 393,70 грн; у разі інсульту – з 19 332,31 грн до 26 947,00 грн; а меддопомога при інфаркті здорожчає з 16 001,43 до 30 108,00 грн.

Крім того, вводиться додаткове, так зване перехідне фінансування для медустанов, які за договорами з Національною службою здоров'я України отримають менше грошей, ніж 2019 року.

Але на думку генеральної директорки Директорату медичних послуг МОЗ України Оксани Сухорукової, перехідний тариф суперечить закону, повідомляє Lb.ua

"Цей перехідний тариф протирічить закону. Тому що Програма медичних гарантій – це про медичну послугу. У випадку перехідного фінансування – за яку послугу сплачує держава, що отримує пацієнт? По факту, це просто утримання закладів, а не медична послуга", – коментує вона.

Сухорукова каже, що постанова потрапила в її директорат уже у готовому вигляді від держсекретаря МОЗ.

"Повноваження вносити пропозиції щодо тарифів є у НСЗУ, але ця постанова не розглядалася НСЗУ. Вона народилася десь у МОЗі, але я навіть не знаю, хто саме її народив. Я зараз у відпустці, але знаю, що постанова надійшла в мій директорат вчора вже в готовому вигляді від держсекретаря. Керівництво МОЗ дуже багато нарікає на те, що тарифи НСЗУ розраховувалися непрозоро, але в результаті ми отримали постанову з тарифами, які взагалі прораховувалися невідомо ким і як. Нові тарифи по інсультам та інфарктам – це не є середньозважені тарифи. Вони пораховані лише на лікування одним методом, а інші методи, набагато дешеві та простіші, не враховані", - зазначила вона.

Кошти для реалізації запланованих змін можуть узяти з фонду боротьби з COVID-19. За інформацією видання, це можуть також бути і гроші з тих 15 млрд, що виділені Національній службі здоров'я на виплати закладам, які допомагають хворим на COVID-19.

"Якщо це гроші, які виділені НСЗУ на COVID, то що ми будемо робити восени з хворими на COVID? Ми бачимо, як змінюється ситуація і наскільки зросла кількість нових випадків", – зазначає Оксана Сухорукова. За її словами, йдеться про суму приблизно 4 млрд грн.

Сухорукова критикує постанову і передусім – закладену в ній підтримку закладів, які не впоралися з підготовкою до реформи.

"На ці заклади з Програми медичних гарантій забрали субвенцію 908 млн, аби надавати їм підтримку протягом кварталу. Але вони чомусь в постанові не враховані. І вона вводить дві такі дивні речі – план трансформації закладів, який затверджує МОЗ, і моніторинг його виконання, який теж здійснює МОЗ. Тобто заклади фактично переходять у режим ручного управління МОЗ. От я хочу зауважити, що трансформація закладів не має ніякого відношення до міністерства. У кожного закладу є його власник, який вирішує його долю і будує цю мережу на свій розсуд. Власники – це місцева влада. МОЗ не має права втручатися, у нас на сьогоднішній день відбувається реформа децентралізації. Це є посяганням на повноваження місцевої влади", - наголосила вона.

Як повідомляли Українські Новини, екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що дії МОЗ не передбачають згортання другого етапу медичної реформи.

Також політолог Олексій Голобуцький, коментуючи затягування медичної реформи з боку МОЗ, зазначив, що питання продовження реформи охорони здоров'я потрібно виносити на Раду реформ, яку очолює Міхеіл Саакашвілі.